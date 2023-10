What players have played for the Buffalo Bills and the Denver Broncos?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Denver Broncos! Which players have played for the Bills and Broncos?

The list is longer than normal since both teams were in the AFL together back in the 60s. That gives you a lot of really obscure players to choose from.

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names.

Ted Wegert (Both teams 1960)

Donnie Stone (Broncos 1961-64, Bills 1965)

Tom Minter (Both team 1962)

Tom Rychlec (Bills 1960-1962, Broncos 1963)

Harold Olson (Bills 1960-1962, Broncos 1963-1964)

Bill Groman (Broncos 1963, Bills 1964-1965)

Billy Joe (Broncos 1963-1964, Bills 1965)

Tom Janik (Broncos 1963-1964, Broncos 1965-1968)

Charley Mitchell (Broncos 1963-1967, Bills 1968)

Leroy Moore (Bills 1960-1963, Broncos 1964-1965)

Billy Atkins (Bills, 1960-1963, Broncos 1964)

Willie West (Bills 1962-1963, Broncos 1964)

Marv Matuszak (Bills 1962-1963, Broncos 1964)

Cookie Gilchrist (Bills 1962-1964, Broncos 1965-1967)

Archie Matsos (Bills 1960-1962, Broncos 1966)

Eugene Sykes (Bills 1963-1965, Broncos 1967)

Dave Behrman (Bills 1963-1965, Broncos 1967)

Dave Costa (Bills 1966+1974, Broncos 1967-1971)

Bobby Ply (Both teams 1967)

Marlin Briscoe (Broncos 1968, Bills 1969-1971)

Fred Forsberg (Broncos 1968-1973, Bills 1973)

Bobby Burnett (Bills 1966-1967, Broncos 1969)

Booker Edgerson (Bills 1962-1969, Broncos 1970)

George Saimes (Bills 1963-1969, Broncos 1970-1972)

Billy Masters (Bills 1967-1969, Broncos 1970-1974)

Dave Washington (Broncos 1970-1971, Bills 1972-1974)

Butch Byrd (Bills 1964-1970 98, Broncos 1971)

Dwight Harrison (Broncos 1971-1972, Bills 1972-1977)

Haven Moses (Bills 1968-1972, Broncos 1972-1981)

Tom Graham (Broncos 1972-1974, Bills 1978)

Bill Laskey (Bills 1965, Broncos 1973-1974)

John Pitts (Bills 1967-1973, Broncos 1973-1975)

Maurice Tyler (Bills 1972, Broncos1973-1974)

Bob Kampa (Bills 1973-1974, Broncos 1974)

Mike Franckowiak (Broncos 1975-1976, Bills 1977-1978)

Mike Montler (Bills 1973-1976, Broncos 1977)

Fred Steinfort (Broncos, 1979-1981, Bills 1983)

Matt Robinson (Broncos 1980, Bills 1981-1982)

Lawrence McCutcheon (Broncos 1980, Bills 1981)

Roland Solomon (Bills 1980, Broncos 1981)

Mark Merrill (Broncos 1981-1982, Bills 1983-1984)

Scott Garnett (Broncos 1984, Bills 1987)

Kerry Porter (Broncos 1987, Bills 1990)

Brad Daluiso (Bills 1991, Broncos 1992)

Richard Harvey (Bills 1992-1993, Broncos 1994)

Ted Washington (Broncos 1994, Bills 1995-2000)

Mike Lodish (Bills 1990-1994, Broncos 1995-2000)

Cliff Hicks (Bills 1990-1992, Broncos 1995)

Justin Armour (Bills 1995, Broncos 1998)

Chris Watson (Broncos 1999, Bills 2000-2002)

Trey Teague (Broncos 1999-2001, Bills 2002-2005)

Billy Jenkins (Broncos 2000-2001, Bills 2002)

Izell Reese (Broncos 2002, Bills 2003-2004)

Cornell Green (Broncos 2005, Bills 2010)

Erik Pears (Broncos 2006-2007, Bills 2010-2014)

Travis Henry (Bills 2001-2004, Broncos 2007)

Sam Adams (Bills 2003-2005 , Broncos 2007)

Mario Haggan (Bills 2003-2007, Broncos 2008-2011)

Andra Davis (Broncos 2009, Bills 2010-2011)

Kyle Orton (Broncos 2009-2011, Bills 2014)

Justin Bannan (Bills 2002-2005, Broncos 2010-2012)

Stephen Hauschka (Broncos 2010, Bills 2017-2019)

Willis McGahee (Bills 2004-2006, Broncos 2011-2012)

Rafael Bush (Broncos 2011, Bills 2018)

Von Miller (Broncos 2011-2021, Bills 2022-PRESENT)

Jim Leonhard (Bills 2005-2007+2013, Broncos 2012)

Lerentee McCray (Broncos 2014-2015, Bills 2016)

Emmanuel Sanders (Broncos 2014-2019, Bills 2021)

Kyle Peko (Broncos 2016-2019, Bills 2019)

Cyrus Kouandjio (Bills 2014-2016, Broncos 2017-2018)

Isaiah McKenzie (Broncos 2017-2018, Bills 2018-2022)

Shamarko Thomas (Bills 2017, Broncos 2018)

Andre Holmes (Bills 2017-2018, Broncos 2018)

Case Keenum (Broncos 2018, Bills 2022)

Nigel Bradham (Bills 2012-2015, Broncos 2020)

Sam Martin (Broncos 2020-2021, Bills 2022-PRESENT)

Ronald Darby (Bills 2015-2016, Broncos 2021-2022)

John Brown (Bills 2019-2020+2022, Broncos 2021)

Latavius Murray (Broncos 2022, Bills 2023)