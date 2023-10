What players have played for the Buffalo Bills and the San Francisco 49ers?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and San Francisco 49ers! Which players have played for the Bills and 49ers?

These teams have very long individual histories, and there are a lot of players to choose from.

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names.

Sid Youngelman (49ers 1955, Bills 1962-1963)

Billy Atkins (49ers 1958-1959, Bills 1960-1963)

Marv Matuszak (49ers 1957-1958, Bills 1962-1963)

Henry Schmidt (49ers 1959-1960, Bills 1965)

O.J. Simpson (Bills 1969-1977, 49ers 1978-1979)

Earl Edwards (49ers 1969-1972, Bills 1973-1975)

Al Cowlings (Bills 1970-1972, 49ers 1979)

Dave Washington (Bills 1972-1974, 49ers 1975-1977)

Bob Penchion (Bills 1972-1973, 49ers 1974-1975)

John Saunders (Bills 1972, 49ers 1974-1975)

Randy Jackson (Bills 1972, 49ers 1973)

Al Randolph (49ers 1966-1974, Bills 1974)

Vic Washington (49ers 1971-1973, 49ers 1975-1976)

Mario Clark (Bills 1976-1983, 49ers 1984)

Bob Nelson (Bills 1976-1977, 49ers 1979)

William Anderson (49ers 1975, Bills 1976)

Mike Holmes (49ers 1974-1975, Bills 1976)

Greg Collins (49ers 1975, Bills 1977)

Fred Smerlas (Bills 1979-1989, 49ers 1990)

Joe Cribbs (Bills 1980-1985, 49ers 1986-1987)

Eason Ramson (49ers 1979-1983, Bills 1985)

Scott Garnett (49ers 1985, Bills 1987)

Elston Ridgle (49ers 1987, Bills 1989)

James Williams (Bills 1990-1993, 49ers 1996)

Oliver Barnett (Bills 1993-1994, 49ers 1995)

Tony Cline (Bills 1995-1997, 49ers 1999)

Karl Wilson (49ers 1993, Bills 1995)

Ted Washington (49ers 1991-1993, Bills 1995-2000)

Sean Moran (Bills 1996-1999, 49ers 2002-2003)

Kevin Williams (Bills 1998-1999, 49ers 2000)

Jay Foreman (Bills 1999-2001, 49ers 2006)

Nate Clements (Bills 2001-2006, 49ers 2007-2010)

Jonas Jennings (Bills 2001-2004, 49ers 2005-2008)

Pierson Prioleau (49ers 1999-2000, Bills 2001-2004)

Chidi Ahanotu (Bills 2002, 49ers 2003)

Takeo Spikes (Bills 2003-2006, 49ers 2008-2010)

Jeff Posey (49ers 1998-2000, Bills 2003-2005)

Donte Whitner (Bills 2006-2010, 49ers 2011-2013)

Blake Costanzo (Bills 2007-2008, 49ers 2011)

Jason Webster (49ers 2000-2003, Bills 2007)

Stevie Johnson (Bills 2008-2013, 49ers 2014)

Garrison Sanborn (Bills 2009-2016, 49ers 2019)

Chris Draft (49ers 1999, Bills 2009)

Terrell Owens (49ers 1996-2003, Bills 2009)

Erik Pears (Bills 2010-2014, 49ers 2015)

Sam Young (Bills 2011-2013, 49ers 2019)

Marquise Goodwin (Bills 2013-2016, 49ers 2017-2019)

Manny Lawson (49ers 2006-2010, Bills 2013-2015)

Anthony “Boobie” Dixon (49ers 2010-2013, Bills 2014-2015)

Leger Douzable (Bills 2016, 49ers 2017)

Jim Dray (Both teams 2016)

Reggie Bush (49ers 2015, Bills 2016)

Jordan Matthews (Bills 2017, 49ers 2019-2021)

Greg Mabin (Bills 2017, 49ers 2017-2018)

Travaris Cadet (Bills 2015, 49ers 2017)

Ray-Ray McCloud (Bills 2018, 49ers 2022-PRESENT)

Victor Bolden (49ers 2017-2018, Bills 2018)

Jeremy Kerley (49ers 2016, Bills 2018)

Dontae Johnson (49ers 2014-2017+2019-2022, Bills 2018)

Jon Feliciano (Bills 2019-2021, 49ers PRESENT)

Tyler Kroft (Bills 2019-2020, 49ers 2022)

Frank Gore (49ers 2005-2014, Bills 2019)

Josh Norman (Bills 2020+PRESENT, 49ers 2021)

Jordan Devey (49ers 2015, Bills 2020)

Emmanuel Sanders (49ers 2019, Bills 2021)

Matt Breida (49ers 2017-2019, Bills 2021)

Trent Sherfield (49ers 2021, Bills PRESENT)