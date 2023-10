What players have played for the Buffalo Bills and the Los Angeles Rams?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Los Angeles Rams! Which players have played for the Bills and Rams?

Remember that this includes players who also played for the Rams when they were in St. Louis.

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names.

Vern Valdez (Bills 1961, Rams 1960)

James Harris (Bills 1969-1971, Rams 1973-1976)

Frank Marchlewski (Rams 1965-1969, Bills 1970)

Al Cowlings (Bills 1970-1972, Rams 1975-1977)

Dave Chapple (Bills 1971, Rams 1972-1974)

Bill Dunstan (Bills 1977, Rams 1979)

Bill Munson (Rams 1964-1967, Bills 1978-1979)

Eddie McMillan (Rams 1973-1975, Bills 1978)

Rusty Jackson (Rams 1976, Bills 1978-1979)

Tom Dempsey (Rams 1975-1976, Bills 1978-1979)

Mario Celotto (Bills 1978, Rams 1981)

Isiah Robertson (Rams 1971-1978, Bills 1979-1982)

Ed Fulton (Rams 1978, Bills 1979)

Bill Simpson (Rams 1974-1978, Bills 1980-1982)

Ron Jessie (Rams 1975-1979, Bills 1980-1981)

Lawrence McCutcheon (Rams 1972-1979, Bills 1981)

Tony Hunter (Bills 1983-1984, Rams 1985-1986)

Lucious Smith (Rams 1980-1982, Bills 1984)

Chuck Nelson (Rams 1983, Bills 1984)

Preston Dennard (Rams 1978-1983, Bills 1984)

Greg Bell (Bills 1984-1987, Rams 1987-1989)

Vince Ferragamo (Rams 1977-1984, Bills 1985)

Shane Conlan (Bills 1987-1992, Rams 1993-1995)

Kirby Jackson (Rams 1987, Bills 1988-1992)

Mickey Sutton (Rams 1986-1988+1990, Bills 1989)

James Lofton (Bills 1989-1992, Rams 1993)

Rick Tuten (Bills 1990, Rams 1998-1999)

Vernon Turner (Bills 1990, Rams 1991-1992)

Cliff Hicks (Rams 1987-1990, Bills 1990-1992)

Karl Wilson (1991 Rams, Bills 1995)

Tom Nutten (Bills 1995, Rams 1998-2005)

Sean Moran (Bills 1996-1999, Rams 2000-2001)

Chris Brantley (Rams 1994, Bills 1996)

Erik Flowers (Bills 2000-2001, Rams 2003-2004)

Bryce Fisher (Bills 2001, Rams 2002-2004)

Billy Jenkins (Rams 1997-1999, Bills 2002)

London Fletcher (Rams 1998-2001, Bills 2002-2006)

Justin Bannan (Bills 2002-2005, Rams 2011)

Chidi Ahanotu (Rams 2001, Bills 2002)

Mario Haggan (Bills 2003-2007, Rams 2012)

Anthony Hargrove (Rams 2004-2006, Bills 2006-2007)

Matt Bowen (Rams 2000-2001, Bills 2006)

Derek Schouman (Bills 2007-2009, Rams 2010)

Ryan Neill (Bills 2007-2008, Rams 2009)

Jerametrius Butler (Rams 2001-2006, Bills 2007)

Joe Klopfenstein (Rams 2006-2008, Bills 2009)

Todd Johnson (Rams 2007-2008, Bills 2009)

Richie Incognito (Rams 2006-2009, Bills 2009+2015-2017)

Ryan Fitzpatrick (Rams 2005-2006, Bills 2009-2012)

Chris Draft (Rams 2007-2008, Bills 2009)

Alex Carrington (Bills 2010-2013+2015, Rams 2014)

Ruvell Martin (Rams 2009, Bills 2011-2012)

Kellen Heard (Bills 2011, Rams 2012)

Thomas Welch (2011 Rams, Bills 2012-2013)

Robert Woods (Bills 2013-2016, Rams 2017-2021)

Nickell Robey-Coleman (Bills 2013-2016, Rams 2017-2019)

Chris Williams (Rams 2012-2013, Bills 2014)

Sammy Watkins (Bills 2014-2016, Rams 2017)

Greg Salas (Rams 2011, Bills 2015-2016)

Matthew Mulligan (Rams 2012, Bills 2015)

Marcus Roberson (Rams 2014-2015, Bills 2016)

Leger Douzable (Rams 2009, Bills 2016)

E.J. Gaines (Rams 2014-2016, Bills 2017)

Ty Nsekhe (Rams 2019+2022, Bills 2019-2020)

Maurice Alexander (Rams 2014-2017, Bills 2019)

Rodger Saffold (Rams 2010-2018, Bills 2022)

Von Miller (Rams 2021, Bills 2022-PRESENT)

Case Keenum (Rams 2015-2016, Bills 2022)

Taylor Rapp (Rams 2019-2022, Bills PRESENT)

Leonard Floyd (Rams 2020-2022, Bills PRESENT)

David Edwards (Rams 2019-2022, Bills PRESENT)