What players have played for the Buffalo Bills and the Philadelphia Eagles?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Philadelphia Eagles! Which players have played for the Bills and Eagles?

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names.

Ted Wegert (Eagles 1955-1956, Bills 1960)

Sid Youngelman (Eagles 1956-1958, Bills 1962-1963)

John Tracey (Eagles 1961, Bills 1962-1967)

Carl Taseff (Eagles 1961, Bills 1962)

Tom Saidock (Eagles 1957, Bills 1962)

Tom Louderback (Eagles 1958-1959, Bills 1962)

Al Dorow (Eagles 1957, Bills 1962)

Jerry DeLucca (Eagles 1959, Bills 1962-1963)

Art Powell (Eagles 1959, Eagles 1967)

Dick Cunningham (Bills 1967-1972, Eagles 1973)

Ray Rissmiller (Eagles 1966, Bills 1968)

Jackie Allen (Bills 1970-1971, Eagles 1972)

Spike Jones (Bills 1971-1974, Eagles 1975-1977)

Donnie Green (Bills 1971-1976, Eagles 1977)

Jerry Patton (Bills 1972-1973, Eagles 1974)

Randy Jackson (Bills 1972, Eagles 1974)

Dick Hart (Eagles 1967-1970, Bills 1972)

Larry Watkins (Eagles 1970-1972, Bills 1973-1974)

Don Calhoun (Bills 1974-1975, Eagles 1982)

Charlie Ford (Eagles 1974, Bills 1975)

Clifford Brooks (Eagles 1975-1976, Bills 1976)

Bill Dunstan (Eagles 1973-1976, Bills 1977)

Tom Ehlers (Eagles 1975-1977, Bills 1978)

Tom Dempsey (Eagles 1971-1974, Bills 1978-1979)

Nick Mike-Mayer (Eagles 1977-1978, Bills 1979-1982)

George Cumby (Bills 1986, Eagles 1987)

Leon Seals (Bills 1987-1991, Eagles 1992)

James Lofton (Bills 1989-1992, Eagles 1993)

Rick Tuten (Eagles 1989, Bills 1990)

Jerry Crafts (Bills 1992-1994, Eagles 1997-1998)

Jerome Henderson (Bills 1993-1994, Eagles 1995)

Russell Copeland (Bills 1993-1996, Eagles 1998)

Justin Armour (Bills 1995, Eagles 1997)

Matt Stevens (Bills 1996, Eagles 1997-1998)

Joe Panos (Eagles 1994-1997, Bills 1998-2000)

Morris Unutoa (Eagles 1996-1998, Bills 2001)

Charles Johnson (Eagles 1999-2000, Bills 2002)

Jason Bostic (Eagles 1999-2000, Bills 2002)

Takeo Spikes (Bills 2003-2006, Eagles 2007)

Jon Dorenbos (Bills 2003-2004, Eagles 2006-2016)

Troy Vincent (Eagles 1996-2003, Bills 2004-2006)

Jason Peters (Bills 2004-2008, Eagles 2009-2020)

Dustin Fox (Eagles 2006, Bills 2007-2008)

Trent Edwards (Bills 2007-2010, Eagles)

Leodis McKelvin (Bills 2008-2015, Eagles 2016)

Terrell Owens (Eagles 2004-2005, Bills 2009)

Demetress Bell (Bills 2009-2011, Eagles 2012)

Brad Smith (Bills 2011-2013, Eagles 2013-2014)

Kamar Aiken (Bills 2011, Eagles 2018)

Ron Brooks (Bills 2012-2015, Eagles 2016)

Nigel Bradham (Bills 2012-2015, Eagles 2016-2019)

Nickell Robey-Coleman (Bills 2013-2016, Eagles 2020)

Kiko Alonso (Bills 2013, Eagles 2015)

Corey Graham (Bills 2014-2016, Eagles 2017-2018)

Bryce Brown (Eagles 2012-2013, Bills 2014)

LeSean McCoy (Eagles 2009-2014, Bills 2015-2018)

Ronald Darby (Bills 2015-2016, Eagles 2017-2019)

Kevon Seymour (Bills 2016, Eagles 2020)

Zach Brown (Bills 2016, Eagles 2019)

Colt Anderson (Eagles 2010-2013, Bills 2016-2017)

Cedric Thornton (Eagles 2012-2015, Bills 2017)

Jordan Poyer (Eagles 2013, Bills 2017-PRESENT)

Jordan Matthews (Eagles 2014-2016+2018-2019, Bills 2017)

Trae Elston (Both teams 2017)

Denzel Rice (Eagles 2015, Bills 2018)

Ryan Lewis (Bills 2018, Eagles 2019)

Jason Croom (Bills 2018, Eagles 2020)

Matt Barkley (Eagles 2013-2014, Bills 2018-2020)

Kurt Coleman (Eagles 2010-2013, Bills 2019)