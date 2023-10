What players have played for the Buffalo Bills and Baltimore/Indianapolis Colts?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Indianapolis Colts! Which players have played for the Bills and Colts? (Remember, you can play Baltimore Colts, too.)

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names.

Hal Lewis (Colts 1959, Bills 1960)

Carl Taseff (Colts 1953-1961, Bills 1962)

Marv Matuszak (Colts 1959-1961, Bills 1962-1963)

Bill Laskey (Bills 1965, Colts 1971-1972)

Roland Moss (Colts 1969, Bills 1970)

Dwight Harrison (Bills 1972-1977, Colts 1978-1979)

Joe Ferguson (Bills 1973-1984, Colts 1990)

Jim Cheyunski (Bills 1975-1976, Colts 1973-1974)

Rex Kern (Colts 1971-1973, Bills 1974)

Roosevelt Leaks (Colts 1975-1979, Bills 1980-1983)

David Humm (Bills 1980, Colts 1981-1982)

Joe Cribbs (Bills 1980-1985, Colts 1988)

Mike Humiston (Bills 1981, Colts 1982-1984)

Matt Kofler Bills 1982-1984, Colts 1985)

Scott Virkus (Bills 1983-1984, Colts 1984-1985)

Marco Tongue (Colts 1983, Bills 1984)

Sean McNanie (Bills 1984-1987, Colts 1990)

Jim Perryman (Bills 1985, Colts 1987)

Will Wolford (Bills 1986-1992, Colts 1993-1995)

Mark Walczak (Both teams 1987)

Scott Radecic (Bills 1987-1989, Colts 1990-1995)

Ricky Porter (Colts 1983, Bills 1987)

Cornelius Bennett (Bills 1987-1995, Colts 1999-2000)

Kerry Brady (Colts 1988, Bills 1989)

Gary Baldinger (Colts 1990, Bills 1990-1992)

Joe Staysniak (Bills 1991, Colts 1993-1995)

Thomas Smith (Bills 1993-1999, Colts 2001)

Tom Myslinski (Bills 1993, Colts 1998)

Bill Brooks (Colts 1986-1992, Bills 1993-1995)

Jeff Burris (Bills 1994-1997, Colts 1998-2001)

Darick Holmes (Bills 1995-1998, Colts 1999)

Eric Smedley (Bills 1996-1998, Colts 1999)

Lennox Gordon (Bills 1999, Colts 2000)

Drew Haddad (Colts 2002, Bills 2004)

Bradford Banta (Colts 1994-1999, Bills 2004)

Kelly Holcomb (Colts 1997, Bills 2005)

Larry Tripplett (Colts 2002-2005, Bills 2006-2007)

Jamon Meredith (Bills 2009-2010, Colts 2014)

Kelvin Sheppard (Bills 2011-2012, Colts 2013)

Dave Rayner (Colts 2005, Bills 2011)

Kellen Heard (Bills 2011, Colts 2012)

Tashard Choice (Bills 2011-2013, Colts 2013)

Kamar Aiken (Bills 2011, Colts 2017)

Delano Howell (Bills 2012, Colts 2012-2013)

Stephon Gilmore (Bills 2012-2016, Colts 2022)

Duke Williams (Bills 2013-2016, Colts 2016)

Jamaal Westerman (Colts 2012, Bills 2013)

Jerry Hughes (Colts 2010-2012, Bills 2013-2021)

Dan Herron (Colts 2013-2015, Bills 2015)

Jerome Felton (Colts 2011, Bills 2015-2016)

Jonathan Williams (Bills 2016, Colts 2019)

Ramon Humber (Colts 2009-2010, Bills 2016-2018)

Sergio Brown (Colts 2012-2014, Bills 2016)

Colt Anderson (Colts 2014-2015, Bills 2016-2017)

Isaiah McKenzie (Bills 2018-2022, Colts 2023-PRESENT)

Ryan Lewis (Bills 2018, Colts 2019)

Vontae Davis (Colts 2012-2017, Bills 2018)

Ike Boettger (Bills 2018-2022, Colts 2023-PRESENT)

Frank Gore (Colts 2015-2017, Bills 2019)

Zack Moss (Bills 2020-2022, Colts 2022-PRESENT)

Mario Addison (Colts 2011-2012, Bills 2020-2021)

Matt Haack (Bills 2021, Colts 2022)

Xavier Rhodes (Colts 2020-2021, Bills 2022)

Nyheim Hines (Colts 2018-2022, Bills 2022-PRESENT)