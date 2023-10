What players have played for the Buffalo Bills and Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Las Vegas Raiders! Which players have played for the Bills and Raiders? (Remember, you can play Los Angeles Raiders and Oakland Raiders, too!) With lots of AFL connections, there is a long history.

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names and it’s sorted by their first year on the Bills.

Chuck McMurtry (Raiders 1962-1963, Bills 1960-1961)

Archie Matsos (Raiders 1963-1965, Bills 1960-1962)

Hal Lewis (Raiders 1962, Bills 1960)

Al Hoisington (Both teams 1960)

Vern Valdez (Raiders 1962, Bills 1961)

Ken Rice (Raiders 1964-1965, Bills 1961-1963)

M.C. Reynolds (Raiders 1962, Bills 1961)

John Dittrich (Raiders 1960, Bills 1961)

Tom Louderback (Raiders 1960-1961, 1962)

Wayne Crow (Raiders 1960-1961, Bills 1962-1963)

Joe Cannavino (Raiders 1960-1961, Bills 1962)

Hank Rivera (Raiders 1962, Bills 1963)

Jesse Murdock (Both teams 1963)

Bill Miller (Raiders 1964-1968, Bills 1963)

Daryle Lamonica (Raiders 1967-1974, Bills 1963-1966)

Tom Keating (Raiders 1966-1972, 1964-1965)

Bo Roberson (Raiders 1962-1965, Bills 1965)

Bill Laskey (Raiders 1966-1970, Bills 1965)

Dave Costa (Raiders 1963-1965, Bills 1966-1974)

Rich Zecher (Raiders 1965, Bills 1967)

Art Powell (Raiders 1963-1966, Bills 1967)

Mike Mercer (Raiders 1963-1966, 1967-1968)

Tom Flores (Raiders 1960-1966, Bills 1967-1969)

Preston Ridlehuber (Raiders 1968, Bills 1969)

Dave Ogas (Raiders 1968, Bills 1969)

Bob Kruse (Raiders 1967-1968, Bills 1969)

Bill Enyart (Raiders 1971, Bills 1969-1970)

Jackie Allen (Raiders 1969, Bills 1970-1971)

Alvin Wyatt (Raiders 1970, Bills 1971-1972)

Ted Koy (Raiders 1970, Bills 1971-1974)

Bob Chandler (Raiders 1980-1982, Bills 1971-1979)

Dwight Harrison (Raiders 1980, Bills 1972-1977)

Pat Toomay (Raiders 1977-1979, Bills 1975)

Bob Nelson (Raiders 1980-1984, Bills 1976-1977)

Keith Moody (Raiders 1980, Raiders 1976-1979)

George Jakowenko (Raiders 1974, Bills 1976)

Randy McClanahan (Raiders 1977-1982, Bills 1978)

Mario Celotto (Raiders 1980-1981, Bills 1978)

Phil Villapiano (Raiders 1971-1979, 1980-1983)

David Humm (Raiders 1975-1984, Bills 1980)

Rufus Bess (Raiders 1979, Bills 1980-1981)

Arthur Whittington (Raiders 1978-1981, Bills 1982)

Fred Steinfort (Raiders 1976, Bills 1983)

Mark Merrill (Raiders 1984, Bills 1983-1984)

Trey Junkin (Raiders 1985-1996, Bills 1983-1984)

Rod Hill (Raiders 1987, Bills 1984-1986)

Greg Bell (Raiders 1990, Bills 1984-1987)

Kerry Porter (Raiders 1989, Bills 1987)

James Lofton (Raiders 1987-1988, Bills 1989-1992)

Brad Daluiso (Raiders 2001, Bills 1991)

Mike Alexander (Raiders 1989, Bills 1991)

Richard Harvey (Raiders 1998-1999, Bills 1992-1993)

John Parrella (Raiders 2002-2004, Bills 1993)

Bucky Brooks (Raiders 1998, Bills 1994)

Ted Washington (Raiders 2004-2005, Bills 1995-2000)

Billy Joe Hobert (Raiders 1995-1996, Bills 1997)

Rob Johnson (Raiders 2003, Bills 1998-2001)

Cole Ford (Raiders 1995-1997, Bills 1998)

Corey Hulsey (Raiders 2003-2006, Bills 2001)

Maugaula Tuitele (Raiders 2004, Bills 2002)

Grant Irons (Raiders 2003-2006, Bills 2002)

Sam Adams (Raiders 2002, Bills 2003-2005)

J.P. Losman (Raiders 2009, Bills 2004-2008)

Rashad Baker (Raiders 2008, Bills 2004-2005)

Langston Walker (Raiders 2002-2010, Bills 2007-2008)

Marshawn Lynch (Raiders 2017-2018, Bills 2007-2010)

Richie Incognito (Raiders 2019-2020, Bills 2009-2017)

Erik Pears (Raiders 2009, Bills 2010-2014)

Cornell Green (Raiders 2007-2009, Bills 2010)

Sam Young (Raiders 2020, Bills 2011-2013)

Lee Smith (Raiders 2015-2018, Bills 2011-2014+2019-2020)

Dave Rayner (Raiders 2011, Bills 2011)

Kirk Morrison (Raiders 2005-2009, Bills 2011-2012)

Derek Hagan (Raiders 2011-2012, Bills 2011)

Nickell Robey-Coleman (Raiders 2022, Bills 2013-2016)

EJ Manuel (Raiders 2017, Bills 2013-2016)

Marcus Thigpen (Raiders 2015, Bills 2014-2015)

Preston Brown (Raiders 2019, Bills 2014-2017)

Denarius Moore (Raiders 2011-2014, Bills 2015)

Lorenzo Alexander (Raiders 2015, Bills 2016-2019)

Nathan Peterman (Raiders 2020-2021, Bills 2017-2018)

Zay Jones (Raiders 2019-2021, Bills 2017-2019)

Taiwan Jones (Raiders 2011-2016, Bills 2017-2022)

Andre Holmes (Raiders 2013-2016, Bills 2017-2018)

Terrelle Pryor (Raiders 2011-2013, Bills 2018)

Marshall Newhouse (Raiders 2017, Bills 2018)

Kyle Peko (Raiders 2022, Bills 2019)

Corey Liuget (Raiders 2019, Bills 2019)

Jon Feliciano (Raiders 2015-2018, Bills 2019-2021)

Daryl Worley (Raiders 2018-2020, Bills 2020)

Quinton Jefferson (Raiders 2021, Bills 2020)

Jordan Devey (Raiders 2019, Bills 2020)

Greg Van Roten (Raiders 2023-PRESENT, Bills 2022)

Justin Murray (Raiders 2018, Bills 2022)

Kendal Vickers (Raiders 2020-2022, Bills 2023)

Latavius Murray (Raiders 2014-2016, Bills 2023)