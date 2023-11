What players have played for the Buffalo Bills and Los Angeles/San Diego Chargers?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Los Angeles Chargers! Which players have played for the Bills and Chargers? (Remember, you can play Los Angeles Chargers and San Diego Chargers, too!) With lots of AFL connections, there is a long history.

Here’s your list. I’ve bolded the most popular names and it’s sorted by their first year on the Bills.

Archie Matsos (Bills 1960-1962, Chargers 1966)

Fred Ford (Bills 1960, Chargers 1960)

Tom Day (Bills 1961-1968, Chargers 1967)

Mike Stratton (Bills 1962-1972, Chargers 1973)

Jack Kemp (Bills 1962-1969, Chargers 1960-1962)

Dick Hudson (Bills 1963-1967, Chargers 1962)

Hezekiah Braxton (Bills 1963, Chargers 1962)

Paul Maguire (Bills 1964-1970, Chargers 1960-1963)

Henry Schmidt (Bills 1965, Chargers 1961-1964)

Bo Roberson (Bills 1965, Chargers 1961)

Dave Costa (Bills 1966-1974, Chargers 1972-1973)

Bob Petrich (Bills 1967, Chargers 1963-1966)

Mike Mercer (Bills 1967-1968, Chargers 1970)

Keith Lincoln (Bills 1967-1968, Chargers 1961-1968)

Howard Kindig (Bills 1967-1971, Chargers 1965-1967)

Wayne Frazier (Bills 1967, Chargers 1962)

Richard Trapp (Bills 1968, Chargers 1969)

Kay Stephenson (Bills 1968, Chargers 1967)

James Harris (Bills 1969-1971, Chargers 1977-1979)

Marlin Briscoe (Bills 1969-1971, Chargers 1975)

Roland Moss (Bills 1970, Chargers 1970)

Levert Carr (Bills 1970-1971, Chargers 1969)

Cal Snowden (Bills 1971, Chargers 1972-1973)

Wes Grant (Bills 1971, Chargers 1971)

Maurice Tyler (Bills 1972, Chargers 1975)

Fred Forsberg (Bills 1973, Chargers 1974)

Benny Ricardo (Bills 1976, Chargers 1984)

Eddie Ray (Bills 1976, Chargers 1971)

Charles Romes (Bills 1977-1986, Chargers 1987)

Bill Munson (Bills 1978-1979, Chargers 1977)

Dee Hardison (Bills 1978-1980, Chargers 1986-1987)

Tom Graham (Bills 1978, Chargers 1975-1977)

Artie Owens (Bills 1980, Chargers 1976-1979)

Mike Humiston (Bills 1981, Chargers 1987)

Eugene Marve (Bills 1982-1987, Chargers 1992)

Lucious Smith (Bills 1984, Chargers 1984-1985)

John Kidd (Bills 1984-1989, Chargers 1990-1994)

Martin Bayless (Bills 1984-1986, Chargers 1987-1991)

Anthony Steels (Bills 1985, Chargers 1985-1987)

Bruce Mathison (Bills 1985, Chargers 1983-1986)

Ronnie Harmon (Bills 1986-1989, Chargers 1990-1995)

Mark Walczak (Bills 1987, Chargers 1989-1991)

Rick Partridge (Bills 1987, Chargers 1980)

David Martin (Bills 1987, Chargers 1986)

Trumaine Johnson (Bills 1987-1988, Chargers 1985-1986)

Scott Garnett (Bills 1987, Chargers 1985)

Wayne Davis (Bills 1987-1989, Chargers 1985-1986)

Gale Gilbert (Bills 1990-1993, Chargers 1994-1995)

Carwell Gardner (Bills 1990-1995, Chargers 1997)

Richard Harvey (Bills 1992-1993, Chargers 2000)

Steve Christie (Bills 1992-2000, Chargers 2001-2003)

John Parrella (Bills 1993, Chargers 1994-2001)

Sam Rogers (Bills 1994-2000, Chargers 2001)

Mike Dumas (Bills 1994, Chargers 1997-2000)

Karl Wilson (Bills 1995, Chargers 1987-1988)

John Holecek (Bills 1995-2000, Chargers 2001)

Shawn Price (Bills 1996-2001, Chargers 2002)

Quinn Early (Bills 1996-1998, Chargers 1988-1990)

Ethan Albright (Bills 1996-2000, Chargers 2010)

Marcellus Wiley (Bills 1997-2000, Chargers 2001-2003)

Duane Young (Bills 1998, Chargers 1991-1995)

Doug Flutie (Bills 1998-2000, Chargers 2001-2004)

Joe Cummings (Bills 1998-1999, Chargers 1996)

Marcus Price (Bills 2002-2004, Chargers 1997-1998)

Takeo Spikes (Bills 2003-2006, Chargers 2011-2012)

Bobby Shaw (Bills 2003-2004, Chargers 2004)

Ryan Neill (Bills 2007-2008, Chargers 2010)

Steve Johnson (Bills 2008-2013, Chargers 2015)

Drayton Florence (Bills 2009-2011, Chargers 2003-2007)

Chad Rinehart (Bills 2010-2012, Chargers 2013-2014)

Scott Chandler (Bills 2010-2014, Chargers 2007)

Dave Rayner (Bills 2011, Chargers 2007)

Shawne Merriman (Bills 2011-2012, Chargers 2005-2010)

Chris Hairston (Bills 2011-2014, Chargers 2015-2017)

Crezdon Butler (Bills 2012, Chargers 2013)

Doug Legursky (Bills 2013, Chargers 2014)

Jarius Wynn (Bills 2014, Chargers 2013)

Tyrod Taylor (Bills 2015-2017, Chargers 2019-2020)

Kevin Reddick (Bills 2015, Chargers 2014)

Ryan Groy (Bills 2015-2018, Chargers 2019-2020)

Michael Ola (Bills 2016, Chargers 2015-2017)

Shareece Wright (Bills 2017, Chargers 2011-2014)

Mike Tolbert (Bills 2017, Chargers 2008-2011)

Jeremiah Sirles (Bills 2018, Chargers 2014)

Dean Marlowe (Bills 2018-2022, Chargers 2023)

Dontae Johnson (Bills 2018, Chargers 2019)

Andre Roberts (Bills 2019-2020, Chargers 2021)

Corey Liuget (Bills 2019, Chargers 2011-2018)

Linval Joseph (Bills 2023, Chargers 2020-2021)