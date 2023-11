What players have played for the Buffalo Bills and Tampa Bay Buccaneers?

If you’ve played Immaculate Gridiron before, there have been some times when you were stumped and looking for some choices for your answers. You’re in luck because today, we have some options for you with the Buffalo Bills and Tampa Bay Buccaneers! Which players have played for the Bills and Bucs? It’s a shorter list than most because of the Buccaneers short history relative to Buffalo.

Here’s your list. I’ve bolded the most successful names and it’s sorted by their first year on the Bills.

Ken Stone (Buccaneers 1976, Bills 1973)

Jeff Winans (Buccaneers 1977-1978, Bills 1973-1975)

Joe Ferguson (Buccaneers 1988-1989, Bills 1973-1984

Pat Toomay (Buccaneers 1976, Bills 1975)

Frank Oliver (Buccaneers 1976, Bills 1975)

Roscoe Word (Buccaneers 1976, Bills 1976)

Neil O’Donoghue (Buccaneers 1978-1979, Bills 1977)

Mike Levenseller (Buccaneers 1978, Bills 1978)

Scott Hutchinson (Buccaneers 1981, Bills 1978-1983)

Perry Tuttle (Buccaneers 1984, Bills 1982-1983)

Eugene Marve (Buccaneers 1988-1991, Bills 1982-1987)

Larry Kubin (Buccaneers 1985, Bills 1985)

Don Graham (Buccaneers 1987, Bills 1988)

Sherman Cocroft (Buccaneers 1989, Bills 1988)

Don Smith (Buccaneers 1988-1989, Bills 1990)

Vernon Turner (Buccaneers 1993-1994, Bills 1990)

Jeff Hunter (Buccaneers 1994, Bills 1990)

Chris Mohr (Buccaneers 1989, Bills 1991-2000)

Reggie Rogers (Buccaneers 1992, Bills 1991)

Steve Christie (Buccaneers 1990-1991, Bills 1992-2000)

Karl Wilson (Buccaneers 1994, Bills 1995)

Shawn Price (Buccaneers 1993-1994, Bills 1996-2001)

Rob Johnson (Buccaneers 2002, Bills 1998-2001)

Morris Unutoa (Buccaneers 1999-2002, Bills 2001)

Dave Moore (Buccaneers 1992-2006, Bills 2002-2003)

Chidi Ahanotu (Buccaneers 1993-2004, Bills 2002)

Rian Lindell (Buccaneers 2013, Bills 2003-2012)

Roscoe Parrish (Buccaneers 2012, Bills 2005-2011)

John McCargo (Buccaneers 2011, Bills 2006-2010)

Jason Whittle (Buccaneers 2003, Bills 2007-2008)

Darian Barnes (Buccaneers 2002-2003, Bills 2008)

Jamon Meredith (Buccaneers 2012-2013, Bills 2009-2010)

Garrison Sanborn (Buccaneers 2017-2018, Bills 2009-2016)

Ryan Fitzpatrick (Buccaneers 2017-2018, Bills 2009-2012)

Cornell Green (Buccaneers 2002-2006, Bills 2010)

Kyle Moore (Buccaneers 2009-2010, Bills 2011-2012)

Crezdon Butler (Buccaneers 2014, Bills 2012)

Evan Rodriguez (Buccaneers 2014, Bills 2013)

Mike Williams (Buccaneers 2010-2013, Bills 2014)

Marcus Thigpen (Buccaneers 2014, Bills 2014-2015)

Ross Cockrell (Buccaneers 2020-2021, Bills 2014)

Jerel Worthy (Buccaneers 2018, Bills 2015-2017)

LeSean McCoy (Buccaneers 2020, Bills 2015-2018)

Leonard Johnson (Buccaneers 2012-2014, Bills 2017)

John Brown (Buccaneers 2021, Bills 2019-2022)

Cole Beasley (Buccaneers 2022, Bills 2019-2022)