2024 NFL Scouting Combine to feature 321 draft prospects

The 2024 NFL Scouting Combine gets underway next Monday at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, IN. Beginning February 26 and running until March 4, all football eyes will be on the annual NFL event less than a month after the league wrapped up Super Bowl LVIII.

The days of uneventful offseasons from the fan side of the table are a thing of the past. In today’s NFL, fans are closer than ever to the behind-the-scenes action that plays an integral role in shaping rosters each season.

For Bills Mafia and fans of every other team, the first key will ignite one of the many engines leading up to the 2024 NFL regular season.

For the 321 eligible prospects who were invited to this year’s combine, the week will be one full of stress in potentially make-or-break scenarios. Beyond the gridiron tests, there will of course be isolated agility and strength measurements — and of course the gauntlet of interviews players undergo by scores of teams’ in-attendance personnel.

The nine position groups with players participating at this year’s event will be as follows:

Quarterbacks (14 players)

Running backs (29 players)

Wide receivers (39 players)

Tight ends (16 players)

Offensive linemen (70 players)

Defensive linemen (50 players)

Linebackers (30 players)

Defensive backs (67 players)

Specialists (6 players)

Below you’ll find a spreadsheet with a breakdown of the players who are scheduled to be in attendance for each group.

2024 NFL Scouting Combine Invite List Quarterbacks Running Backs Wide Receivers Tight Ends Offensive Linemen Defensive Linemen Linebackers Defensive Backs Specialists Quarterbacks Running Backs Wide Receivers Tight Ends Offensive Linemen Defensive Linemen Linebackers Defensive Backs Specialists Jayden Daniels (LSU) Rasheen Ali (Marshall) Javon Baker (UCF) Erick All (Iowa) Isaiah Adams (Illinois) Austin Booker (Kansas) Michael Barrett (Michigan) Kris Abrams-Draine (Missouri) Joshua Karty, K (Stanford) Sam Hartman (Notre Dame) Braelon Allen (Wisconsin) Jermaine Burton (Alabama) AJ Barner (Michigan) Joe Alt (Notre Dame) Solomon Byrd (USC) JD Bertrand (Notre Dame) Daijahn Anthony (Mississippi) Cam Little, K (Arkansas) Devin Leary (Kentucky) Emani Bailey (TCU) Jalen Coker (Holy Cross) Jaheim Bell (Florida State) Kiran Amegadjie (Yale) DeWayne Carter (Duke) Tatum Bethune (Florida State) Terrion Arnold (Alabama) Harrison Mevis, K (Missouri) Drake Maye (North Carolina) Trey Benson (Florida State) Keon Coleman (Florida State) Brock Bowers (Georgia) Gottlieb Ayedze (Maryland) Nelson Ceaser (Houston) Chris Braswell (Alabama) Cole Bishop (Utah) Ryan Rehkow, P (BYU) J.J. McCarthy (Michigan) Jonathon Brooks (Texas) Malachi Corley (Western Kentucky) Devin Culp (Washington) Karsen Barnhart (Michigan) Myles Cole (Texas Tech) Aaron Casey (Indiana) Beau Brade (Maryland) Will Reichard, K (Alabama) Joe Milton III (Tennessee) Blake Corum (Michigan) Jacob Cowing (Arizona) Dallin Holker (Colorado State) Graham Barton (Duke) Jaden Crumedy (Mississippi State) Steele Chambers (Ohio State) Millard Bradford (TCU) Tory Taylor, P (Iowa) Bo Nix (Oregon) Isaiah Davis (South Dakota State) Ryan Flournoy (Southeast Missouri State) Theo Johnson (Penn State) Cooper Beebe (Kansas State) Tyler Davis (Clemson) Junior Colson (Michigan) Jarvis Brownlee Jr. (Louisville) Michael Penix Jr. (Washington) Ray Davis (Kentucky) Troy Franklin (Oregon) Trey Knox (South Carolina) Keaton Bills (Utah) Brandon Dorlus (Oregon) Edgerrin Cooper (Texas A&M) Javon Bullard (Georgia) Michael Pratt (Tulane) Daijun Edwards (Georgia) Anthony Gould (Oregon State) Tanner McLachlan (Arizona) Tanor Bortolini (Wisconsin) Justin Eboigbe (Alabama) Kalen DeLoach (Florida State) Calen Bullock (USC) Spencer Rattler (South Carolina) Audric Estimé (Notre Dame) Lideatrick Griffin (Mississippi State) Tip Reiman (Illinois) Javion Cohen (Miami) Jonah Elliss (Utah) Khalid Duke (Kansas State) Jaylon Carlies (Missouri) Austin Reed (Western Kentucky) Frank Gore Jr. (Southern Mississippi) Marvin Harrison Jr. (Ohio State) Ja’Tavion Sanders (Texas) Andrew Coker (TCU) Braden Fiske (Florida State) Tommy Eichenberg (Ohio State) Caelen Carson (Wake Forest) Kedon Slovis (BYU) Isaac Guerendo (Louisville) Jha’Quan Jackson (Tulane) Ben Sinnott (Kansas State) Brandon Coleman (TCU) Gabe Hall (Baylor) Jaylan Ford (Texas) Ryan Cooper Jr. (Oregon State) Jordan Travis (Florida State) George Holani (Boise State) Cornelius Johnson (Michigan) Brevyn Spann-Ford (Minnesota) Frank Crum (Wyoming) Michael Hall Jr. (Ohio State) Easton Gibbs (Wyoming) Cooper DeJean (Iowa) Caleb Williams (USC) Bucky Irving (Oregon) Xavier Legette (South Carolina) Cade Stover (Ohio State) Anim Dankwah (Howard) Jaylen Harrell (Michigan) Cedric Gray (North Carolina) M.J. Devonshire (Pittsburgh) Dillon Johnson (Washington) Luke McCaffrey (Rice) Jack Westover (Washington) Ethan Driskell (Marshall) Marcus Harris (Auburn) Ty’Ron Hopper (Missouri) Marcellas Dial (South Carolina) Jawhar Jordan (Louisville) Ladd McConkey (Georgia) Jared Wiley (TCU) Kingsley Eguakun (Florida) Jalyx Hunt (Houston Christian) Jontrey Hunter (Georgia State) Johnny Dixon (Penn State) Dylan Laube (New Hampshire) Jalen McMillan (Washington) Josiah Ezirim (Eastern Kentucky) Adisa Isaac (Penn State) Curtis Jacobs (Penn State) Willie Drew (Virginia State) MarShawn Lloyd (USC) Bub Means (Pittsburgh) Olumuyiwa Fashanu (Penn State) Brennan Jackson (Washington State) Tyrice Knight (UTEP) Renardo Green (Florida State) Jase McClellan (Alabama) Adonai Mitchell (Texas) Troy Fautanu (Washington) McKinnley Jackson (Texas A&M) Marist Liufau (Notre Dame) Kamal Hadden (Tennessee) Kendall Milton (Georgia) Malik Nabers (LSU) Blake Fisher (Notre Dame) Javontae Jean-Baptiste (Notre Dame) Jordan Magee (Temple) Dominique Hampton (Washington) Keilan Robinson (Texas) Rome Odunze (Washington) Jeremy Flax (Kentucky) Trajan Jeffcoat (Arkansas) Darius Muasau (UCLA) Myles Harden (South Dakota) Cody Schrader (Missouri) Ricky Pearsall (Florida) Javon Foster (Missouri) Jordan Jefferson (LSU) Gabriel Murphy (UCLA) Daequan Hardy (Penn State) Will Shipley (Clemson) Ja’Lynn Polk (Washington) Zach Frazier (West Virginia) Kris Jenkins (Michigan) Maema Njongmeta (Wisconsin) Cam Hart (Notre Dame) Jaden Shirden (Monmouth) Brenden Rice (USC) Taliese Fuaga (Oregon State) Cedric Johnson (Mississippi) Jeremiah Trotter Jr. (Clemson) Jaden Hicks (Washington State) Tyrone Tracy Jr. (Purdue) Tayvion Robinson (Kentucky) X’Zauvea Gadlin (Liberty) Mohamed Kamara (Colorado State) Zion Tupuola-Fetui (Washington) Khyree Jackson (Oregon) Kimani Vidal (Troy) Marcus Rosemy-Jacksaint (Georgia) Nick Gargiulo (South Carolina) Marshawn Kneeland (Western Michigan) Dallas Turner (Alabama) DJ James (Auburn) Michael Wiley (Arizona) Ainias Smith (Texas A&M) Delmar Glaze (Maryland) Laiatu Latu (UCLA) Edefuan Ulofoshio (Washington) Carlton Johnson (Fresno State) Miyan Williams (Ohio State) Brian Thomas Jr. (LSU) Matt Goncalves (Pittsburgh) Logan Lee (Iowa) Trevin Wallace (Kentucky) Isaiah Johnson (Syracuse) Jaylen Wright (Tennessee) Jamari Thrash (Louisville) Tylan Grable (UCF) Zion Logue (Georgia) Nathaniel Watson (Mississippi State) Elijah Jones (Boston College) Devaughn Vele (Utah) Garret Greenfield (South Dakota State) Fabien Lovett Sr. (Florida State) Payton Wilson (N.C. State) Jarrian Jones (Florida State) Devontez Walker (North Carolina) Tyler Guyton (Oklahoma) Braiden McGregor (Michigan) Jaylen Key (Alabama) Malik Washington (Virginia) C.J. Hanson (Holy Cross) Byron Murphy II (Texas) Kamren Kinchens (Miami) Tahj Washington (USC) Christian Haynes (Connecticut) Myles Murphy (North Carolina) Kalen King (Penn State) Xavier Weaver (Colorado) LaDarius Henderson (Michigan) Jer’Zhan Newton (Illinois) Kamari Lassiter (Georgia) Jordan Whittington (Texas) Christian Jones (Texas) Eyabi Okie-Anoma (Charlotte) Dwight McGlothern (Arkansas) Isaiah Williams (Illinois) Matthew Jones (Ohio State) Ruke Orhorhoro (Clemson) Kool-Aid McKinstry (Alabama) Johnny Wilson (Florida State) Trente Jones (Michigan) Keith Randolph Jr. (Illinois) Patrick McMorris (Cal) Roman Wilson (Michigan) Trevor Keegan (Michigan) Chop Robinson (Penn State) Max Melton (Rutgers) Xavier Worthy (Texas) Jarrett Kingston (USC) Darius Robinson (Missouri) Quinyon Mitchell (Toledo) Brady Latham (Arkansas) Justin Rogers (Auburn) Malik Mustapha (Wake Forest) JC Latham (Alabama) Maason Smith (LSU) Josh Newton (TCU) Sataoa Laumea (Utah) Javon Solomon (Troy) Tyler Nubin (Minnesota) Matt Lee (Miami) T’Vondre Sweat (Texas) Kitan Oladapo (Oregon State) KT Leveston Jr. (Kansas State) Leonard Taylor III (Miami) Tyler Owens (Texas Tech) Beaux Limmer (Arkansas) Xavier Thomas (Clemson) Andru Phillips (Kentucky) Christian Mahogany (Boston College) Bralen Trice (Washington) Deantre Prince (Mississippi) Mason McCormick (South Dakota State) David Ugwoegbu (Houston) Nehemiah Pritchett (Auburn) Dylan McMahon (N.C. State) Jared Verse (Florida State) Josh Proctor (Ohio State) Amarius Mims (Georgia) Eric Watts (Connecticut) Ennis Rakestraw Jr. (Missouri) Jacob Monk (Duke) Mekhi Wingo (LSU) Decamerion Richardson (Mississippi State) Jordan Morgan (Arizona) Demani Richardson (Texas A&M) Hunter Nourzad (Penn State) Christian Roland-Wallace (USC) Drake Nugent (Michigan) Mike Sainristil (Michigan) Patrick Paul (Houston) Andre’ Sam (LSU) Julian Pearl (Illinois) Jaylin Simpson (Auburn) Prince Pines (Tulane) Tykee Smith (Georgia) Jackson Powers-Johnson (Oregon) Chau Smith-Wade (Washington State) Dominick Puni (Kansas) Tarheeb Still (Maryland) Andrew Raym (Oklahoma) T.J. Tampa (Iowa State) Layden Robinson (Texas A&M) Dadrion Taylor-Demerson (Texas Tech) Roger Rosengarten (Washington) Ro Torrence (Arizona State) Walter Rouse (Oklahoma) Sione Vaki (Utah) Nick Samac (Michigan State) Josh Wallace (Michigan) Kingsley Suamataia (BYU) Ryan Watts (Texas) Jalen Sundell (North Dakota State) Nate Wiggins (Clemson) Nathan Thomas (Louisiana) Evan Williams (Oregon) Charles Turner III (LSU) James Williams (Miami) Sedrick Van Pran-Granger (Georgia) Caedan Wallace (Penn State) Zak Zinter (Michigan)

In the event Buffalo Rumblings has boots on the ground at Lucas Oil Stadium, tell us who you’d like to learn more about from our vantage point. We’ll of course do our best to meet those requests.

Looking over this year’s invite list, who and what position groups are you most interested in watching perform? The Bills are certain to interview multiple prospects next week while in attendance. We’ll have to wait a few weeks (or sometimes into April) to learn who among those listed here spoke to scouts and front-office personnel from One Bills Drive about potential opportunities in Orchard Park, NY.